Španjolski tenisač Rafael Nadal u utorak se plasirao u polufinale Australian Opena nakon što je u četvrtfinalu poslije 4 sata i 10 minuta igre u pet setova pobijedio Kanađanina Denis Shapovalova sa 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3.

Po jedan break u prva dva seta dovoljna su bila Nadalu da povede sa 2-0. U trećem setu kod vodstva 5-4 Shapovalov je oduzeo servis Nadalu i smanjio na 1-2. U četvrtom setu Shapovalov je došao do breaka u četvrtom gemu i poveo 5-2, ali Nadal je mogao vratiti izgubljeni servis dok je Kanađanin servirao za set kod vodstva 5-3. Španjolac je imao dvije break lopte, ali nije ih iskoristio i Shapovalov je došao do 2-2 u setovima.

Drama u zadnjem setu

Na početku petog seta Shapovalov je propustio priliku za break i to mu se osvetilo već u sljedećem gemu, kada je Nadal došao do tri vezane break lopte, a drugu je iskoristio. Shapovalov je ponovno imao priliku za obrat u trećem gemu, ali Nadal je spasio dvije break lopte i do kraja meča više nije pružio šansu kanadskom tenisaču.

Nadalu je to sedmo polufinale na Australian Openu. No, samo je jednom osvojio Grand Slam turnir u Melbourneu, i to 2009. kada je u finalu dobio Rogera Federera. Još četiri puta gubio je u finalima, dva puta od Đokovića (2012 i 2019), te od Stana Wawrinke (2014) i Rogera Federera (2017).

Nadal će u polufinalu igrati protiv boljeg iz susreta između Talijana Mattea Berrettinija i Francuza Gaela Monfilsa.

