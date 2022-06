Samo nekoliko dana nakon što je osvojio Roland Garros španjolski tenisač Rafael Nadal snimljen je kako hoda uz pomoć štaka. Naime, osvajač 22 rekordna naslova na Grand Slam turnirima, u Barcelonu je doputovao na tretman stopala, koje ga muči godinama.

"Igrao sam dva tjedna u ekstremnim uvjetima pod injekcijama koje su anestezirale stopalo. Zbog anestezije nisam imao osjećaj u stopalu. Sada ću primijeniti terapiju koja je drugačija. To mi je pomagalo i otklanjalo bol u prošlosti. Sastoji se od primanja injekcija s pulsirajućom radiofrekvencijom koja može smanjiti osjetljivost živca u stopalu. Od anestetika mi stopalo potpuno utrne i ne osjećam ga, dok je tretman radiofrekvencijom dosta kontroliraniji. On polovično uspava živac. Vidjet ćemo kako će to izgledati u sezoni na travi", rekao je nakon osvajanja Roland Garrosa.

U međuvremenu, u Barceloni je odgovorio i na nekoliko novinarskih pitanja, a najviše ih je zanimalo njegovo mišljenje oko toga hoće li netko srušiti njegov rekord. Novak Đoković i Roger Federer osvojili su po 20 Grand Slam naslova.

"Sve se može dogoditi. Jasno je da je Novak u najboljoj poziciji da obori taj rekord jer nema fizičkih problema i igra na spektakularnom nivou", kazao je i nastavio.

"Federer je van terena dugo. Od njega se uvijek može očekivati nešto posebno, ali svi znamo koliko je teško vratiti se, još teže s 40 godina. Vidjet ćemo što će se događati. Kao što sam uvijek govorio, nije mi smetalo kada smo bili izjednačeni, a ni sada kada imam dva Slama više. Samo se želim nastaviti natjecati", poručio je.