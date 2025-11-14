FREEMAIL
neugodan udarac /

Posljednji osvajač i jedan od glavnih favorita Davis Cupa u velikim brigama uoči završnice

Posljednji osvajač i jedan od glavnih favorita Davis Cupa u velikim brigama uoči završnice
Foto: Antonietta Baldassarre/zuma Press/profimedia

Umjesto Musettija u sastav Italije pozvan je 45. igrač svijeta Lorenzo Sonego

14.11.2025.
18:40
Hina
Antonietta Baldassarre/zuma Press/profimedia
Talijanska muška teniska reprezentacija bit će dodatno oslabljena na završnici ovogodišnjeg Davis Cupa, koja će se igrati u Bologni sljedećeg tjedna jer je nakon Jannika Sinnera nastup otkazao i Lorenzo Musetti

Upravo su Sinner i Musetti, trenutačno drugi i deveti igrači svijeta, predvodili Italiju do osvajanja naslova pobjednika najcjenjenijeg momčadskog teniskog natjecanja pretprošle i prošle godine, no Sinner je još prije dva tjedna objavio kako će preskočiti ovogodišnju završnicu, dok je za talijanskog izbornika Filippa Volandrija novi neugodan udarac stigao u petak.

Musetti se prošloga tjedna iscrpio na turniru u Ateni gdje je stigao do finala u nastojanju da osigura nastup na ATP Finalu koji je upravo u tijeku u Torinu, da bi zatim ovoga tjedna odigrao još tri naporna dvoboja u skupini pa je odlučio ranije okončati sezonu.

Umjesto Musettija u sastav Italije pozvan je 45. igrač svijeta Lorenzo Sonego. Uz njega će još igrati Flavio Cobolli i Matteo Berrettini u singlu te Andrea Vavassori i Simone Bolelli u dublu.

Sinner i Musetti su bili u sastavu Italije na turnirima 2023. i 2024.

Italija će u četvrtfinalu igrati protiv Austrije.

Posljednji osvajač i jedan od glavnih favorita Davis Cupa u velikim brigama uoči završnice