Od Šukerove bivše do srpske pjevačice: Ovo su ljepotice koje su pale na šarm Borne Ćorića

Hrvatski tenisač Borna Ćorić danas slavi 29. rođendan, a povod je to da se prisjetimo ne samo impresivnih sportskih rezultata kojima je osvojio svjetsku publiku, nego i njegova ljubavnog života koji je godinama intrigirao domaće medije.

Karijera mu je donijela međunarodnu prepoznatljivost, dok su mu šarm i karizma često donosili naslove i izvan terena. Kroz godine, uz njega su se vezivala imena nekoliko poznatih dama, a svaka je od tih veza izazvala veliki interes javnosti.

Kristina Bralo

Godinama kasnije, 2021., počela su se pojavljivati nagađanja o njegovoj bliskosti s Kristinom Bralo, bivšom Kraljicom Hrvatske i pjevačicom. U to je vrijeme Kristina bila zaručena za Mateja Cvitanovića, a nakon što je uslijedio prekid zaruka, mnogi su nagađali da je za isti kriv upravo Ćorić.

Iako nitko nije potvrdio tu vezu, priče o njihovoj romansi dugo su se provlačile kroz kuloare. Inače, Kristinu su mediji ranije povezivali i s bivšim nogometašem Davorom Šukerom.

Kaya Ostojić

Početkom 2023. ponovno se pisalo o Borninom ljubavnom životu, ovoga puta zbog navodne veze sa srpskom glazbenicom Kayom Ostojić (42), 13 godina starijom pjevačicom. Iako su oboje nastojali ostati diskretni, dobro upućeni izvori tvrdili su da su bili u ljubavnoj vezi.

Navodno je romansa završila zbog zahtjevnih rasporeda koji im nisu dopuštali dovoljno zajedničkog vremena.

Anamaria Raič

Najnovije poglavlje njegova ljubavnog života započelo je krajem 2023., kada se doznalo da je u vezi s hrvatskom manekenkom i influencericom Anamarijom Raič. Par se poznaje duže vrijeme, a više od dvije godine uživaju u stabilnoj vezi koju su u početku skrivali od javnosti i medija.

Zajedno su viđani u zagrebačkim restoranima, a putovanja u Firencu i Milano otkrila su da zajedno rado obilježavaju posebne trenutke, uključujući i Bornin 27. rođendan.

