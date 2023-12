Poljska tenisačica Iga Šwiatek drugi put zaredom je proglašena za "Igračicu godine" u izboru WTA Toura, a glavni čovjek u njenom stručnom stožeru Tomasz Wiktorowski izglasan je za "Trenera godine", objavila je Ženska teniska udruga (WTA).

Šwiatek je prva tenisačica nakon Serene Williams, koja je uspjela osvojiti ovu nagradu dvije godine zaredom. Legendarna Amerikanka je tu nagradu osvajala ukupno sedam puta, a od toga četiri godine u nizu, od 2012. do 2015.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Poljakinja je u 2023. osvojila rekordnih šest trofeja, obranila je naslov u Roland Garrosu, a postavši po prvi put pobjednicom WTA Finala uspjela je drugu godinu zaredom završiti sezonu na prvom mjestu pojedinačne WTA ljestvice.

Nagradu za "Par godine" osvojile su Australka Storm Hunter i Belgijka Elise Mertens, pobjednice WTA 1000 turnira u Rimu i Guadalajari te finalistice u Wimbledonu. Hunter je godinu završila kao najbolje rangirana igračica u parovima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najviše glasova u izboru igračice koja je pokazala najveći napredak dobila je 21-godišnja Kineskinja Zheng Qinwen. Ona je u lipnju osvojila prvi WTA naslov u karijeri na turniru u Palermu. Na US Openu je došla do četvrtfinala, a sezonu je zaključila drugim naslovom u karijeri na domaćem terenu u Zhengzhouu te finalom na WTA Elite Trophyju u Zhuhaiju, što ju je dovelo do 15. mjesta WTA ljestvice i najboljeg plasmana u karijeri.

Svitolina Povratnica godine

Ruskinja Mira Andrejeva dobitinica je nagrade za "Pridošlicu godine". Sezonu je započela juniorskim finalom na Australian Openu, a već u Roland Garrosu je prošla kvalifikacije i došla do trećeg kola seniorskog turnira. Mjesec dana poslije je u Wimbledonu zaigrala u osmini finala. Nijedna igračica nije u posljednjih godinu dana napravila takav skok kao ona, jer je prošlu sezonu završila na 405. mjestu, a ovu kao 46. tenisačica svijeta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Povratnica godine" je Ukrajinka Elina Svitolina koja se nije natjecala 12 mjeseci, a u listopadu 2022. je rodila kćer Skai. U travnju se vratila na WTA Tour te samo mjesec dana poslije u Strasbourgu osvojila svoj 17. naslov u karijeri. U Roland Garrosu je zaustavljena u četvrtfinalu, a u Wimbledonu je došla do polufinala pobijedivši Igu Šwiatek na tom putu. Sezonu je završila na 25. mjestu WTA ljestvice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U subotu, 16. prosinca, očekuje nas spektakularna borilačka večer koju možete pratiti UŽIVO na VOYO platformi. U 19 sati počinje prijenos priredbe najveće regionalne borilačke organizacije - FNC 14 iz Sarajeva, a sat vremena kasnije počinje event vodeće europske MMA organizacije - KSW 89 u poljskom gradu Gliwice