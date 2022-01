Prvi tenisač svijeta Novak Đoković nakon sedam sati provedenih na aerodromu u Melbourneu nije dobio vizu za ulazak u zemlju i odbijen mu je ulazak u zemlju te ga očekuje deportacija.

Đokovićevi odvjetnici odmah su uložili žalbu i on će ostati u Melbourneu najmanje do ponedjeljka, no gotovo sigurno neće zaigrati na prvom grand slamu sezone Australian openu, zbog kojega je i stigao u zemlju.

Đoković je vjerovao kako je preskočio najveći problem kada je dobio liječničku dozvolu za nastup na prvom Grand Slam turniru sezone, no našao se u problemima jer nije pravilno ispunio obrazac za vizu.

'Nećemo mu to odobriti'

Savezna carinska služba kontaktirala je vladu države Viktorije, kada je Đokovićev tabor uočio pogrešku, ali njihov zahtjev je odbijen.

"Savezna vlada nas je pitala podržavamo li zahtjev za vizu Novaka Đokovića za ulazak u Australiju. Nećemo odobriti ovaj zahtjev. Uvijek smo bili jasni u dvije točke, podnošenje zahtjeva za vizu je preduvjet savezne države," objasnila je Jaala Pulford, ministrica države Viktorije.

U četvrtak se pojavila prva fotografija Novala Đokovića u zračnoj luci u Melbourneu. Novak je snimljen kako predaje putovnicu i navodno su ga tada carinski službenici obavijestili da ima problema s vizom.

Ubrzo nakon toga završio je u pritvoru.