OSVOJIO WIMBLEDON / Pogledajte što je Alcaraz napravio kada je pobijedio Novaka Đokovića, Kate Middleton mu uručila pehar

Španjolski tenisač Carlos Alcaraz osvojio je Wimbledon nakon što je u finalu nakon skoro pet sati igre svladao Srbina Novaka Đokovića s 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6, 6-4. Alcaraz je došao do drugog grand-slam naslova nakon osvajanja US Opena lani, a osvetio se Đokoviću za poraz u polufinalu Roland Garrosa u svibnju, kada ga je, prema vlastitom priznanju, "uništila velika trema i nervoza". Protiv Đokovića sada vodi s 2-1 u međusobnim srazovima. Đoković je glatko dobio prvi set, a jedan od ključnih trenutaka meča zbio se u "tie-breaku" drugog seta kada je Đoković lošim bekendom upropastio loptu za 2-0 u setovima kod 6-5, da bi Alcaraz dobio još dva poena i izjednačio. Španjolac je potom prohujao trećim setom, ali se Đoković čudesno vratio u četvrtom. U petom setu Alcaraz je oduzeo servis Đokoviću za 2-1 i zadržao "break" dokraja za veliku pobjedu nad 16 godina starijim suparnikom. Đoković nije uspio doći do 24. Grand Slam titule, te je propustio izjednačiti apsolutni teniski rekord jer je 24 grand-slama osvojila Margaret Court, u rasponu od 1960. do 1973. godine. Đoković se nije uspio izjednačiti i po broju naslova u Wimbledonu s Federerom, koji ima osam naslova, a Đoković je ostao na sedam. Alcaraz (20) je postao i najmlađi pobjednik Wimbledona još od 1986. godine, kada je trofej podignuo tada 18-godišnji Boris Becker.