Mlada 16-godišnja hrvatska tenisačica Petra Marčinko osvajačica je Grand Slam turnira Australian Open u juniorskoj konkurenciji. U finalnom susretu Marčinko, inača trenutačno najbolja svjetska juniorka, je svladala također 16-godišnju belgijsku tenisačicu Sofiju Costoulas sa 7-5, 6-1 nakon jednog sata i 16 minuta igre.

Osvojila gotovo 20 poena više od Belgijke

Hrvatska tenisačica prva je u meču došla do prednosti te je kod 1-1 po prvi puta oduzela suparnici servis. No, Costoulas je brzo uzvratila te je od 1-3 nanizala tri gema i uspostavila ravnotežu u meču. No, sljedeći break koji je napravila Marčinko bio je ključan. Dogodio se kod 5-5 nakon čega je hrvatska tenisačica i odservirala za prvi set. Takav kraj prvog seta utjecao je na obje tenisačice, a drugi set Marčinko je otvorila s dva breaka, bijegom na 4-0 i rješenjem meča.

U dvoboju je Marčinko osvojila gotovo 20 poena više od suparnice (68-49), a imala je i dvostruko više izravnih poena (22-11). Iskoristila je 5 od 7 break lopti, dok je mlada belgijska tenisačica imala tri takve šanse i napravila je jedan break.

U društvu Lučić, Kostanić i Konjuh

Marčinko je postala već četvrta hrvatska tenisačica koja je osvojila juniorski dio turnira Australian Opena. Naime, prije nje su to uspjele Mirjana Lučić 1997., Jelena Kostanić 1998. i Ana Konjuh 2013. godine. To je ujedno u juniorskoj konkurenciji šesti trofej u povijesti za hrvatski ženski tenis na četiri najveća turnira.

Popis dosadašnjih osvajačica:

1996. - Mirjana Lučić (US Open)

1997. - Mirjana Lučić (Australian Open)

1998. - Jelena Kostanić (Australian Open)

2013. - Ana Konjuh (Australian Open)

2013. - Ana Konjuh (US Open)

2022. - Petra Marčinko (Australian Open)