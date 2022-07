Legendarni hrvatski tenisač Ivo Karlović gotovo je sedam godina držao rekord po broju ispaljenih aseva. U listopadu 2015. ispalio svoj 10.238. as i prestigao još Gorana Ivaniševića (10.237). Sve od tada pa do ovog petka Div sa Šalate držao je taj rekord. U međuvremenu, došao je do brojke od 13.728 asova, no u trećem gemu prvog seta sraza između Johna Insera i Jannika Sinerra Amerikanac je ispalio as i pretekao Karlovića.

"Ovo je prilično cool rekord. Znao sam u nekom trenutku prošle godine da ću biti u prilici dostići Ivu i evo, dogodilo se. Nije da ću sada zbog toga ući u Kuću slavnih ili nešto slično, ali bit ću najbolji svih vremena u nečemu i to je svakako nešto na što mogu biti ponosan", rekao je Isner nakon meča, koji je rekorder i za jedan meč. U nezaboravnom meču protiv Nicolasa Mahuta u Wimbledonu 2010., koji je trajao tri dana i završio pobjedom Amerikanca 70:68 u petom setu, Isner je skupio 113 asova.

Karlović je, druge strane ostao rekorder po broju asova u jednom meču na Australian Openu (75), US Openu (61) i Roland Garrosu (55).

A Ivanišević je pak samo u 1996. godini ispalio je 1477 asova, što je i rekord za jednu tenisku sezonu.