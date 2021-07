Pobjedom protiv Talijana Mattea Berrettinija u finalu Wimbledona, srpski tenisač Novak Đoković je osvojio 20. Grand Slam turnir u karijeri dostigavši Švicarca Rogera Federera i Španjolca Rafaela Nadala koji su također slavili po 20 puta na četiri najveća svjetska turnira.

Đokoviću je to bio šesti naslov u Wimbledonu, devet puta je pobijedio na Australian Openu, tri puta na US Openu, a dva puta na Roland Garrosu.

Đokovićev trener, legendarni hrvatski tenisač Goran Ivanišević, u razgobvoru za srpski Kurur odao je veliko priznanje nevjerojatnom 'Noletu'.

"Nestvarno je ovo sve što se događa. Kada smo krenuli u ovu sezonu, Australija je bila jako važna. Cijeli svijet je bio protiv njega, a on im je pokazao da može čak i s onom ozljedom. Što se tiče Roland Garrosa i prije ždrijeba sam rekao da Rafaela Nadala može lakše pobijeditiu polufinalu. Bio sam sretan kada sam vidio da će igrati u polufinalu, Novak nije", rekao je Ivanišević.

Došao je na Wimbledon s ogromnim samopouzdanjem. Neke mečeve je igrao bolje, neke lošije, ali na je kraju uvijek uspio. On je jednostavno genijalac koji te gura napred. On vuče nas iz stručnog tima, nije nam lako. Trebaju nam neke jake tablete, ali pomažu. On nije s ove planete. Ne znam otkud je došao. Mi Balkanci smo posebni, Balkanca mogu razumijeti samo Balkanci, a Balkanci mogu svakog trenirati. On ima poseban klik u glavi, on ga ima. I u finalu kad ga publika naljuti, to ga hrani, on odmah igra bolje", zaključio je.