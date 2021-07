Najbolji tenisač svijeta 34-godišnji Srbin Novak Đoković treći put zaredom, a šesti put u karijeri osvojio je naslov wimbledonskog pobjednika svladavši u nedjeljnom finalu 25-godišnjeg Talijana Mattea Berrettinija sa 6-7 (4), 6-4, 6-4, 6-3 nakon tri sata i 24 minuta igre.

Đokoviću je to 20. trofej na Grand Slam turnirima, čime se pridružio Švicarcu Rogeru Federeru i Španjolcu Rafaelu Nadalu kao surekorder po broju naslova na četiri najveća svjetska turnira.

Đoković miran

Meč je dobro počeo za Đokovića, koji je poveo sa 4-1 uz prednost jednog 'breaka'. No, Berrettini je kod 2-5 servisom spasio jednu set-loptu, a potom i vratio 'break' zaostatka te kompletirao preokret osvajanjem prvog seta u 'tie-breaku'.

Unatoč neuobičajenom gubitku prve dionice, Đoković nije paničario, već je odgovorio osvajanjem četiri uzastopna gema na početku drugog seta. Berrettini je, kao i u prvom setu, zaprijetio preokretom, došao do 4-5, ali Đoković nije propustio drugu priliku za zaključenje seta i izjenačenje u meču.

Đoković je odlučujući 'break' u trećem setu napravio u trećem gemu, a u šestom je izvukao 15-40 i potom mirno priveo set kraju.

Ušao u povijest

U četvrtom setu je Berrettini svoju priliku imao kod vodstva 3-2 i 0-30 na servis Đokovića. No, kad je to izvukao, srpski tenisač se više nije osvrtao, osvojio sve gemove do kraja te uz još dva 'breaka' stigao do svog šestog wimbledonskog pehara, trećeg u nizu, čime je postao tek treći tenisač u Open eri koji je uspio spojiti tri wimbledonska naslova. Prije Đokovića to je uspjelo Šveđaninu Bjornu Borgu, Amerikancu Peteu Samprasu i Rogeru Federeru.

Matteo Berrettini će ostati upamćen kao prvi talijanski tenisač koji je zaigrao u wimbledonskom finalu, ali nije uspio postati prvi talijanski pobjednik na Grand Slam turniru nakon 1976. kad je Adriano Panatta slavio u Roland Garrosu.

Zagrepčanka Marija Čičak postala je prva žena koja je u ulozi glavne sutkinje vodila finale Wimbledona u muškoj konkurenciji i taj je posao napravila na najbolji mogući način.