Novak Đoković prvi je tenisač u povijesti koji ima priliku osvojiti Zlatni Grand Slam, sva četiri Grand Slam naslova u istoj kalendarskoj godini i zlatnu olimpijsku medalju, koju još nema u kolekciji svojih velikih postignuća.

Pobjedom nad Talijanom Matteom Berrettinijem 6-7 (4), 6-4, 6-4, 6-3 u finalu Wimbledona, 34-godišnji srpski tenisač došao je do 20. Grand Slam naslova.

"Osvajanje Wimbledona je oduvijek bio moj san, još dok sam bio dječak. Moram se podsjetiti koliko je to posebno i ne uzimati to zdravo za gotovo", rekao je Đoković koji se današnjim trijumfom pridružio Rafaelu Nadalu i Rogeru Federeru na vrhu ljestvice tenisača po broju trofeja osvojenih na četiri najveća svjetska turnira.

Priznnje za rivale

"Znači da nitko od nas trojice neće prestati. Moram odati veliko priznanje Rafi i Rogeru. Oni su legende našeg sporta i najvažniji su igrači protiv kojih sam igrao u svojoj karijeri. Zbog njih sam ja danas ovdje. Oni su mi pomogli da spoznam što moram popraviti kako bih postao snažniji mentalno, fizički i taktički", izjavio je Đoković nakon što je po šesti put u karijeri podignuo wimbledonski trofej i tako postao prvim igračem u povijesti koji je osvojio prva tri Grand Slam turnira u jednoj sezoni na tri različite podloge.

Australac Rod Laver je to učinio 1969. godine na putu do svog drugog Grand Slama, nakon što ga je prvi put kompletirao 1962., ali je u to doba Australian Open igran na travnatoj podlozi, kao i Wimbledon.

Prvi u povijesti

Đoković će na US Openu pokušati postati tek treći tenisač u povijesti koji će ostvariti kalendarski Grand Slam, a uspije li prije toga na olimpijskom turniru u Tokiju osvojiti zlatnu pojedinačnu medalju, imat će mogućnost postati i prvim muškarcem koji može ostvariti Zlatni Grand Slam.

U teniskoj povijesti to je uspjelo samo Njemici Steffi Graf koja je 1988. osvojila sva četiri Grand Slam naslova i zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Seoulu.

"Svakako mogu zamisliti kako se to događa i zasigurno ću pokušati to ostvariti. U sjajnoj sam formi, očigledno igram dobro i najbolji tenis prikazujem na Grand Slam turnirima. To je moj najviši prioritet u ovoj fazi karijere. Neka samo ide tako dalje", zaključio je Đoković.