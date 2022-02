Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas se sastao s Novakom Đokovićem po prvi puta nakon skandala u Australiji.

Vučić nije skrivao oduševljenje što mu je u goste došao jedan od najboljih tenisača u povijesti sporta.

"Primio sam velike državnike, Putina u više navrata, ali ovako nešto još nisam vidio. Došao je netko mnogo veći od nas, želim mu se zahvaliti što je danas ovdje. Želim mu se zahvaliti i za sve što je napravio za našu zemlju, znam kolika ste zvijezda", oduševljen je Vučić.

Đoković se zahvalio na podršci

Onda je dodao:

"Mi se svi nadamo da ćete uskoro stići Nadala po broju titula. Radujemo se što ste prvi na listi već godinama i što vas neće moći skinuti s tog mjesta."

Đoković je bio glavna sportska tema u svijetu proteklih mjesec dana. Naravno, zbog toga što je deportiran iz Australije te nije imao priliku nastupiti na Australian Openu, Grand Slamu koji je osvajao u devet navrata. Srpski tenisač još uvijek se nije oglasio o cijeloj situaciji, a kod Vučića je poručio:

"Hvala vam na svemu, zahvaljujem se na toploj dobrodošlici. Danas sam želio doći ovdje jer sam osjetio potrebu da se zahvalim svima na velikoj podršci, svim institucijama tijekom nemilih događaja u Australiji. Imao sam ogromnu podršku u Srbiji, mnogi su mi slali poruke podrške. Vi kao predsjednik niste imali obavezu da mi pružite podršku kakvu ste pružili, ali želim da znate da osjećam veliku zahvalnost što ste stali iza mene. Moja veza i odnos prema srpskom narodu jača je iz dana u dan, a što me ovdje dočekalo pokazuje da će ta veza biti vječna. Za predstavnike medija bi rekao: S obzirom na to da se nisam oglašavao po pitanju događaja u Australiji, molim vas za strpljenje. U narednih sedam do deset dana obratit ću se službenim priopćenjem", zaključio je Đoković.

Još čeka na 21. Grand Slam

Đoković je po povratku iz Australije kratko boravio u Beogradu, a potom se zaputio u Crnu Goru. Još nije pričao o Australian Openu i situaciji koja ga je tamo zatekla. Trenutno se priprema za turnir u Dubaiju koji se igra sredinom veljače te bi mu to trebao biti prvi službeni meč u novoj 2022. godini.