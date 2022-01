ŠTO SE DOGAĐA? / Stižu oprečne informacije: 'Drama se nastavlja, Novak (ni)je uhićen'; Pogledajte kadrove ludila kakvo se ne pamti

'Novak nije uhićen', tvrde australski mediji kojima su to potvrdila navodno četiri izvora iz vlade i svijeta tenisa. Ministar još uvijek odlučuje što napraviti s Novakom i njegovom vizom. 'Drama se nastavlja", zaključak je izvještaja o novonastalnoj situaciji oko slučaja 'Novak Đoković - Down Under'