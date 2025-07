Đoković protiv sunarodnjaka stigao do povijesnog rekorda: Ovo je uspjelo još samo velikom Federeru

Novak Đoković plasirao se jučer u osminu finala Wimbledona zahvaljujući pobjedi od 6:3, 6:0, 6:4 nad sunarodnjakom Miomirom Kecmanovićem. Možda i najveći tenisač svih vremena tako je stigao do još jednog povijesnog pothvata, svoje jubilarne 100. pobjede u All England Clubu, a koliko je impresivan njegov uspjeh govori i činjenica da je 100 pobjeda premašio još samo veliki Roger Federer.

Federer je rekorder Wimbledonea sa 105 pobjeda na najprestižnijem svjetskom turniru koje su mu donijele osam titula i još četiri izgubljena finala. Đoković s druge strane lovi svoju osmu titulu kojom bi se izjednačio s legendarnim Švicarcem koji je u toj kategoriji najuspješniji. Njih dvojica su i jedini tenisači sa 100 ili više pobjeda na više od jednog Grand Slam turnira. Federer ima i 102 pobjede na Australian Openu, a Đoković 100 na Wimbledoneu, 101 na Roland Garrosu i 99 u Australiji.

Milestone met. The journey continues...



Novak Djokovic has become just the 3rd player to record 100 match-wins at Wimbledon, after 9-time champion Martina Navratilova and 8-time champion Roger Federer 🌱#Wimbledon pic.twitter.com/5pEXE0pE4t