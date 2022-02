Iza Novaka Đokovića je turbulentan period u kojem je potjeran iz Australije te se nije mogao natjecati na Australian Openu.

Srpski tenisač tako nije imao priliku loviti 21. Grand Slam titulu koja je na kraju otišao u ruke Rafaela Nadala. Đokovićev prvi turnir ove godine trebao bi biti u Dubaiju.

Neobičan trening

I Đoković se trenutno priprema za svoj 'povratak' na teniske terene, a pritom koristi neobične sprave. Isplivala je snimka na kojoj se vidi kako tenisač vježba na spravi koja u isto pomaže u mentalnoj i fizičkoj pripremi.

Naime, uz trčanje, Novak treba usporeno odgovoriti na sliku koja se pojavljuje na ekranu. Očito se Novak iznimno zabavio na posljednjem treningu s obzirom na to da je vježbao uz osmijeh na licu.

U jednom trenutku srpski tenisač je počeo 'umirati' od smijeha, kao i svi prisutni u teretani.

Krasno društvo

Snimku je snimila Maja Hutlarović, bivša profesionalna tenisačica koja u slobodno vrijeme redovito trenira u Novakovom tenis centru.

Atraktivna Maja radila je i u modelingu, a ne čudi s obzirom koliko trenira i pazi na svoj izgled.

"Ranije sam se profesionalno bavila tenisom i imala sam cilj pred sobom. S 18 godina sam dobila ponudu u Americi, ali sam ozlijedila ruku i to me spriječilo da odem. Više od godinu dana sam se oporavljala, a to je za mene bio velik stres", rekla je jednom prilikom.

Inače, dok ne počne turnir u Dubaiju, Đoković će biti prvi igrač svijeta, no to se može promijeniti ako Medvedev osvoji Acapulco. Đoković se prijavio i za turnir u Indian Wellsu, ali je upitno hoće li moći nastupati necijepljen.