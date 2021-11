Prvi tenisač svijeta Novak Đoković po sedmi je put u karijeri osvojio ATP turnir iz serije "masters 1000" u pariškoj dvorani Bercy, on je u finalu nadigrao drugog igrača svijeta Rusa Danila Medvedeva s 4-6, 6-3, 6-3.

Đoković je u Parizu slavio i 2009., 2013., 2014., 2015. te 2019. godine, dok je Medvedev branio prošlogodišnji naslov. A nakon meča u razgovoru s novinarima progovorio je o tome gdje se vidi nakon završetka svoje veličanstvene karijere. Točnije, vidi li sebe u budućnosti kao trenera Danila Medvedeva.

"Kad bih bio njegov trener, ne bih imao puno posla. Šalim se. On je jedan od najboljih tenisača u ovom trenutku, a ako ga zdravlje bude služilo, bit će u vrhu godinama i osvojit će još Grand Slamova. U to nema sumnje. Da, vidim sebe kao trenera. Volim stvarno ovaj sport. Ne volim ga samo onda kada pobjeđujem. Volim ga kada sam sa svojom djecom na terenu, kada ga gledam na televiziji ili uživo, i kada pokušavam prenijeti svoje iskustvo i znanje novim generacijama u Teniskom centru Novak kojem sam jako posvećen", kazao je Đoković.

Želi prenijeti znanje

"Znanje može biti prokletstvo ako ga ne upotrebljavaš. Mislim, jeste upotrebljivo za mene, ali što ću s tim poslije, da ga nosim u grob i kažem "bio sam najbolji", a da nitko poslije mene nema te informacije iz mog života, filozofije, metodologije rada, pristupa. Nekako sam i ranije sam krenuo u sve to, dok sam još aktivan tenisač. Nikada nije kasno, a nikada nije ni rano. Za mene je to logičan slijed stvari u životu, da to prenesem na nekog drugog. Vidim se u različitim ulogama u budućnosti, zašto da ne, drago mi je da se mogu razvijati i kao trener", poručio je.

Njegov otac Srđan nedavno je izjavio kako se Nole ne misli umiroviti prije 2024. kada su na rasporedu Olimpijske igre u Parizu na kojima želi nastupiti.