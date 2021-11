Prvi tenisač svijeta, Srbin Novak Đoković, po sedmi je put u karijeri osvojio ATP turnir iz serije "masters 1000" u pariškoj dvorani Bercy, on je u finalu nadigrao drugog igrača svijeta Rusa Danila Medvedeva s 4-6, 6-3, 6-3. Đoković je u Parizu slavio i 2009., 2013., 2014., 2015. te 2019. godine, dok je Medvedev branio prošlogodišnji naslov.

Po prvi put cijeli njegov meč odgledala su njegova djeca, Stefan i Tara.

Emotivan trenutak

"To mi je posebno, blagoslovljen sam što sam imao tu priliku. Zapravo to je jedan od najvećih razloga zbog kojih sam nastavio igrati. Uvijek sam sanjao da moja djeca budu na tribinama. Da budu dovoljno stari…“, rekao je dok se u tom trenutku pojavila snimka do se grli s njima.

"O Bože, pogledajte to, to je život, o tome se radi! Podijeliti trenutke s najdražima, oni su moje najveće blago, zaista sam prepun divnih emocija jer su bili uz mene. To mi donosi sreću i ljubav. To je bilo jako posebno za mene. Zaista imam sreće zbog toga. Iskreno, to je jedan od najvećih razloga što još igram. Oduvijek sam sanjao da će djeca biti uz mene na tribinama, da će biti dovoljno odrasli“, dodao je.

Potom se osvrnuo i na rivalstvo s Danilom Medvedevom.

"Ovo postaje veliko rivalstvo. Igrali smo tri finala ove godine, sva tri meča su bila sjajna, guramo se do granice maksimuma, to osjećam protiv Nadala i Federera. Medvedev je drugačiji od njih, potrebno je vremena kako bih vidio što mi je potrebno da ga pobijedim. Posvećen je sportu, vidim koliko je posvećen tome. Danil, Zverev, Tsitsipas, Thiem … To su najveća imena našeg sporta u budućnosti. Nas trojica smo i dalje tu, ali morat će oni preuzeti, pitanje je trenutka. Bit će to u narednih 15-20 godina ha ha, šalim se naravno. Sada već oni osvajaju Grand Slamove, a mi ćemo učiniti sve da potrajemo još“, završio je Đoković.