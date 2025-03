Navijači ogorčeni: Đoković 'na svoju ruku' odgodio vlastiti meč u Miamiju

Novak Đoković trebao je u zoru po hrvatskom, a sinoć po lokalnom vremenu, igrati meč četvrtfinala ATP Masters 1000 turnira u Miamiju protiv Sebastiana Korde. Međutim, njih dvojica dogovorili su se kako će odgoditi taj meč te ga igrati sljedećeg jutra, odnosno večeras po hrvatskom vremenu. Razlog tome je što su Emma Raducanu i Jessica Pegula svoj meč, na terenu na kojem su trebali igrati i Đoković i Kurda, završile tek oko četiri sata i 20 minuta po našem vremenu. To znači da bi meč Đokovića i Korde završio iza ponoći po floridskom vremenu što su oni odbili.

U pozadini cijele priče je zaista loša organizacija turnira jer su organizatori odredili da se na istom terenu u jednom danu trebalo igrati čak pet mečeva. Navijači su naravno ogorčeni zbog odgode meča za koji su kupili karte, ali mnogi od njih ističu kako njihov problem nije s igračima već s organizatorima. Jedan korisnik društvene mreže X tako je napisao: "To nije glupost, to je korupcija. Imaš toliko terena, a i dalje jedan gušiš kombinacijom WTA i ATP mečeva u istom danu. To je vrhunac korupcije. Nadam se da će organizatori Miami Opena i James Blake moći odgovoriti na zadatak. Dosta ovih gluposti i katastrofa koje nam kvare sport."

Za odgodu meča Đoković i Kurda iskoristili su novo pravilo ATP toura koje ne dozvoljava da mečevi počnu iza 23 sata, već će automatski biti odgođeni za sljedeći dan. Drugo pravilo kaže kako će odgođeni biti i mečevi koji nisu počeli prije 22:30, a sve će biti dogovoreno sa supervizorima i organizatorima te vjerojatno i samim igračima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Sinovi teniskih legendi počinju vlastite karijere: 'Moj tata je najbolji server svih vremena'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa