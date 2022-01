Iako se prije koji dan pisalo kako će na Roland Garrosu moći igrati necijepljeni igrači, o čemu je pričao i predsjednik Francuskog teniskog saveza Gil Moreton, danas dolaze drugačije vijesti.

"Naši ljudi zajedno s francuskim vlastima trenutačno dogovaraju pravila oko ulaska na turnir onih natjecatelja koji nisu cijepljeni. U tom pogledu ne vjerujem da će biti bilo kakvih problema", rekao je Moreton u nedjelju.

Loše su to vijesti za najboljeg tenisača na svijetu Novaka Đokovića i to dan nakon što je morao napustiti Australiju jer nije cijepljen. Ipak, njegovo neigranje na Rolland Garrosu još je uvijek pod znakom upitnika jer je turnir u Francuskoj tek u svibnju.

Kada će doći prilika za 21. Grand slam?

Naime, svi sportaši koji dolaze u Francusku kako bi sudjelovali na nekom natjecanju, kao što je skorašnji rugby turnir Šest nacija, morat će biti cijepljeni, javlja u ponedjeljak agencija France Presse pozivajući se na vladine izvore.

Samo dan nakon što je završila saga Đoković - Australija, francuski mediji javljaju da će svi sportaši koji ulaze u njihovu zemlju morati biti cijepljeni, ali ipak ističu:

"Zakon o potvrdi o cijepljenju će se odnositi na sve koji su gledatelji ili profesionalni sportaši. I to do daljnjega. Što se tiče Roland Garrosa, on je u svibnju. Situacija bi se mogla promijeniti do tada i mi se nadamo da će biti povoljnija. Vidjet ćemo, ali očito nema izuzetaka", objavilo je francusko ministarstvo sporta

Ako situacija s koronavirusom ostane nepovoljna do svibnja, Đoković bi ponovno mogao propustiti priliku da se 'okiti' rekordnim 21. Grand slam turnirom.

Što s US Openom i Wimbledonom?

Kako pišu britanski mediji, točnije Inews, kada su u pitanju necijepljeni i njihov ulazak u Englesku, moraju se testirati prije polaska i pri dolasku u njihovu zemlju te potom odraditi desetodnevnu karantenu. Ističu kako bi organizacija Wimbledona ponovno mogla pokrenuti 'bubble' u kojem bi bili svi natjecatelji, ali također dodaju da sve ovisi hoće li se pandemija koronavirusa do tada primiriti.

Pravila za US Open još uvijek nisu poznata. Posjetitelji moraju biti cijepljeni, ali ako se osvrnemo na pravila u New Yorku, gdje se US Open održava, stvari ne izgledaju najbolje za Đokovića.

Za primjer možemo uzeti NBA košarkaša Kyrieja Irvinga, koji nastupa za Brooklyn Netse. Irving se nije cijepio te zbog toga ne može nastupati u domaćim utakmicama za Netse jer je u New Yorku pravilo da svi sportaši koji se natječu u zatvorenom moraju biti cijepljeni. Irving tako nastupa na gostovanjima gdje mu je to dozvoljeno. Naravno, i pravila na US Openu će se prilagođavati situaciji s koronom u svijetu.

Tako dolazimo do pitanja hoće li Đoković ove godine doći do svojeg rekordnog 21. Grand slama ili će se pak morati strpiti dok se pandemija koronavirusa potpuno ne primiri. Roland Garros je čini se zatvorio svoja vrata za necijepljene tenisače, a čini se kako će na karijeru Novaka Đokovića znatno utjecati situacija s koronom u svijetu.