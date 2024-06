Novak Đoković razmišlja o povlačenju s Roland Garrosa zbog zdravstvenih problema i u utorak neće trenirati, već će otići na pregled koljena magnetskom rezonancom, pišu srpski mediji.

Đoković je, podsjetimo, priznao da razmišlja o povlačenju s turnira poslije pobjede u dramatičnom meču protiv Francisca Cerundola u osmini finala u kojemu je imao velikih problema s koljenom.

"Posljednjih tjedana osjećam nelagodu u desnom koljenu, ali sve do ovog meča nije bilo većih problema. Previše puta sam proklizao, tražio sam fizioterapeuta i medicinski time-out. To je poremetilo moju igru, nisam ni bio siguran trebam li nastaviti. Tražio sam lijekove, popio sam i dodatnu dozu poslije trećeg seta. Trebalo im je 30-45 minuta da poču djelovati, ali lijekovi neće trajati dovijeka. Moram odraditi još neke provjere, ima i pozitivnih vijesti, ali i stvari koje me zabrinjavaju", rekao je Novak nakon posljednjeg meča i dodao:

"Da, preživio sam, ali ne znam hoću li moći igrati sljedeći meč, ne znam koliko je situacija ozbiljna. Da se teren češće brisao, možda bismo spriječili ovu ozljedu".

Sada je otkazao predviđeni trening u utorak i umjesto njega dan bi trebao provesti na liječničkim pregledima i tek nakon njih će se znati hoće li nastaviti nastup na turniru.

