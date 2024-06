Novak Đoković razmišlja o povlačenju s Roland Garrosa zbog zdravstvenih problema nakon plasmana u četvrtfinale.

Đoković je priznao da razmišlja o tome poslije pobjede u dramatičnom meču protiv Francisca Cerundola u osmini finala.

"Posljednjih tjedana osjećam nelagodu u desnom koljenu, ali sve do ovog meča nije bilo većih problema. Previše puta sam proklizao, tražio sam fizioterapeuta i medicinski time-out. To je poremetilo moju igru, nisam ni bio siguran trebam li nastaviti. Tražio sam lijekove, popio sam i dodatnu dozu poslije trećeg seta. Trebalo im je 30-45 minuta da poču djelovati, ali lijekovi neće trajati dovijeka. Moram odraditi još neke provjere, ima i pozitivnih vijesti, ali i stvari koje me zabrinjavaju", prenosi njegovu izjavu Kurir.

Nakon toga je govorio o teškim vremenskim uvjetima s puno kiše i njih 'okrivio' za svoje probleme.

"Ozljeda koljena dogodila mi se upravo zbog toga. Mnogo puta sam proklizao i pao. Ne znam što su uradili s podlogom, ali neki dio zemlje je uklonjen. Pričao sam sa sutkinjom, pitao sam ju je li moguće da se teren popravi, a ona mi je kazala da će razgovarati sa supervizorom i kasnije negativno odgovorila. Članovi mog tima pokušavaju shvatiti zašto je to tako komplicirano, što bismo trebali čekati? Ozlijedio sam se. Da, preživio sam, ali ne znam hoću li moći igrati sljedeći meč, ne znam koliko je situacija ozbiljna. Da se teren češće brisao, možda bismo spriječili ovu ozljedu", poručio je.

