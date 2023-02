Novak Đoković, nedavni pobjednik Australian Opena, igrao je turnir s puknućem mišića na lijevom bedru, širine tri centimetra, otkrio je u srijedu organizator turnira.

Tridesetpetogodišnji Srbin ovom je pobjedom izjednačio niz uspjeha na Grand Slam turnirima s 22. naslovom i vratio se kao broj jedan na ATP ljestvici.

"Imao je poderotinu od tri centimetra na zadnjoj loži lijeve noge", rekao je Craig Tiley, predsjednik Australskog teniskog saveza, u intervjuu za australski radio SEN u srijedu.

Đoković se nekoliko puta tijekom turnira žalio na bolove u lijevom bedru, ali nije odustajao od natjecanja. U finalu je pobijedio Grka Stefanosa Tsitsipasa 6-3, 7-6 (7/4), 7-6 (7/5).

Tada je najavio da će uzeti nekoliko dana odmora te se planira vratiti na turnir u Dubaiju koji će se održati od 27. veljače do 4. ožujka.

Srbin se ozlijedio na turniru u Adelaideu, a problema je imao posebno tijekom prvog tjedna Australian Opena.

"Liječnici će vam reći istinu. Mislim da je bilo puno nagađanja je li to istina ili ne. Teško je vjerovati da netko može učiniti ono što je on napravio s takvom vrstom ozljede. Ali on je izvanredan", rekao je Tilley .