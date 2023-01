Srpski tenisač Novak Đoković osvojio je prvi Grand Slam turnir sezone Australian Open pobijedivši u finalu u Melbourneu Grka Stefanosa Tsitsipasa s 6-3, 7-6 (4), 7-6 (5) nakon tri sata igre.

Đokoviću je to rekordni 10. naslov Australian Opena, te 22. Grand Slam titula, čime se izjednačio s Rafom Nadalom. Također, srpski tenisač se u ponedjeljak vraća na prvo mjesto ATP ljestvice.

Novakov naslov u Melbourneu komentirala je bivša njemačka tenisačica porijeklom iz Tuzle Andrea Petković.

"Razmišljala sam o nečemu dok sam gledala Novaka u prethodna dva tjedna kada je igrao vjerojatno svoj najbolji tenis u životu. Njegova najveća snaga su oči - on vidi loptu ranije od bilo koga drugog - i njegova prilagodljivost. On nema poseban Novakov stil igre, ali može se prilagoditi svim uvjetima, podlozi i protivniku. Mora igrati defanzivno? On može! Mora igrati agresivno? Može i to. Treba uzvratiti kontranapadom? Može itekako", napisala je Andrea i potom nastavila:

"Boris Becker nedavno mi je rekao nešto veoma zanimljivo: 'Novak je kao voda, nikada ga ne možeš uhvatiti'. Fascinantno je to gledati godinama. Da, očigledno je mentalno jak, fizički sposoban, itd… Ali ta sposobnost da se prilagodi ga čini gotovo nepobjedivim, jer kao protivnik nikada ne znaš kakav će bit na drugoj strani mreže u danom trenutku."

Za kraj je Petković zaključila.

"Također, nekada se čini da mu je najveći protivnik… Goran Ivanišević. Što vi ljudi mislite?"