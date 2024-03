Poput 'bombe' je odjeknula u srijedu informacija o raskidu suradnje srpskog tenisača Novaka Đokovića i njegovog trenera Gorana Ivaniševića.

O njihovoj suradnji sada se oglasio Nikola Pilić, legendarni hrvatski tenisač i čovjek koji je 'otkrio' Đokovića.

"Ljudi se umore, pretpostavljam da je to veliki pritisak svakog tjedna, a nemaju uvijek isto mišljenje. Mislim da je došlo do zasićenja između Novaka i Gorana i to kažem iz svog 'rukava', nisam razgovarao niti s jednim niti s drugim što je pravi razlog", rekao je Pilić.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Potom je dobio pitanja što misli kada će Đoković završiti karijeru.

"To su stvari koje treba pitati Novaka, a ne mene. Ja ću ga večeras sigurno vidjeti i razgovarati o tome, ali to su njegove odluke. Isto tako kao što novinari često kažu 'ovaj bi trebao prestati'. To mora jedan sportaš sam odlučiti kad će prestati, a kada neće. Isto kao što sam ja odlučio kada sam bio 62. igrač na ATP listi. To mi nije odgovaralo, rekao sam 'dosta, neću da budem 62.' Ja sam već imao 38 godina. Tako da sam ja odlučio, a ne netko da mi kaže kad je dosta. Okej, uvek ima spekulacija, ali to što ste me pitali ja ne mogu odgovoriti već Novak", zaključio je Pilić.

