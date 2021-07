Srpski tenisač i najbolji igrač svijeta, Novak Đoković, na kraju je ipak donio pomalo iznenađujuću odluku da se, usred teniske sezone, dodatno optereti i nastupi na Olimpijskim igrama, iako je čitav niz njegovih kolega otkazao nastup.

Đoković je, izgleda, navalio na čuveni Golden Slam, odnosno, želi u jednoj godini osvojiti sva četiri Grand Slama plus još olimpijsko zlato. Činjenica je, na dobrom je putu jer uzeo je Australian Open, Roland Garros i Wimbledon i samo mu nedostaje US Open i dakako olimpijsko zlato.

Međutim, ta se ideja nimalo nije svidjela Nijemcima i legendarnom Borisu Beckeru.

'Igre mu ne odgovaraju'

"Poslije titule na Wimbledonu otkrio je da su šanse 50-50. Sada je pohlepa za uspjehom i slavom jača od razuma. Novak je potvrdio da će otići u Tokio i ne smetaju mu povijesni puč i brojna otkazivanja drugih tenisača", piše Berliner Kurier.

Slično misli i Becker. "Osim sva četiri Grand Slama, ništa drugo ga ne smije zanimati. Ovo je jedinstvena prilika, a Olimpijske igre mu baš i ne odgovaraju", smatra Becker.

No, Đoković valjda zna može li podnijeti još jedan težak turnir i napasti Golden Slam, podvig koji nitko do sada u povijesti nije postigao. Đoković nikada nije uzeo olimpijsko zlato, ali ove godine je izraziti favorit s obzirom da mu konkurencija na Igrama i nije bog zna kakva, a favorit je i na US Openu.