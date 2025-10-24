Nijemac stao na put Hrvatu: Mladi tenisač nije iskoristio dvije meč-lopte

Hrvatski tenisač Matej Dodig (ATP - 255.) nije se uspio probiti do polufinala dvoranskog ATP Challengera 50 u njemačkom Hamburgu, gdje ga je sa 4-6, 7-6 (4), 7-6 (5) pobijedio domaći predstavnik Justin Engel (ATP - 235.).

Osječanin je pri vodstvu 5-4 u trećem setu propustio dvije meč-lopte (15-40) kad je Engel bio na početnom udarcu.

Za 20-godišnjeg Dodiga ovo je bilo šesto četvrtfinale na Challenger Touru u ovoj godini, a porazom je spao na polovičan učinak (3-3). Najbolji rezultat ostvario je u Trstu krajem srpnja, kad je krenuo od kvalifikacija i osvojio prvi naslov na ATP Challengerima u karijeri.

