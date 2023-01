Zanimljiva priča zavrtila se u teniskom javnom eteru o "Netflixovom prokletstvu" na Australian Openu. Naime, niti jedan od tenisača koji su gostovali u Netflixovom dokumentarcu Break Point, koji imate priliku gledati na Netflixu u ponudi dokumentaraca (Documentaris i TV Shows rubrike), nisu dočekali drugi tjedan na jednom od najjačih teniskih turnira svijeta. Popularni Melbourne Open tako se našao u središtu priče o "prokletstvu", pomoru favorita na turniru, onih tenisača koji bi mogli u budućnosti preuzeti vladavinu Đokovića, Nadala itd...

Fanovi samo križaju jaka lica

Kad kažemo da je dokumentarac napravio više štete nego koristi, obično mislimo da je glamorizirao osobu na loše ili ovjekovječio neko osrednje pristupanje ozbiljnom povijesnom događaju - "Međutim, u slučaju novih teniskih dokumentarnih serija Break Point, čini se da bi moglo postojati Netflixovo prokletstvo" - prenosi portal Decider.

Do sada je svaka teniska zvijezda u usponu prikazana u Break Point Part 1 ispala s Australian Opena. U nekim slučajevima, to je zbog dugotrajne ozljede, ali ostali igrači su pali u ranim rundama svojih mečeva. Posljednji čovjek koji je ostao — Felix Auger-Aliassime — stigao je do četvrtog kola, ali njegov poraz od češkog igrača Jirija Lehecke je nova senzacija na turniru...

Postoji li prokletstvo?

Postoji li Netflixovo prokletstvo nad svakim tenisačem prikazanim u Break Pointu?

Produciran od strane istog tima koji stoji iza Netflixovog dokumentarca Formula 1: Drive to Survive, Break Point prati 15 najuzbudljivijih teniskih zvijezda u usponu. Premisa serije je prilično jednostavna. Kako generacija teniskih ikona poput Serene Williams i Rogera Federera odlazi u mirovinu, malo je vremena da se nove superzvijezde pojave kao suparnici ostarjelim šampionima poput Rafaela Nadala.

Tko ima sve što je potrebno da sruši preostale velikane i osvoji Grand Slam 2023. i kasnije? Točka prijeloma, 1. dio pratio je Felixa Auger-Aliassimea, Paulu Badosu, Mattea Berrettinija, Taylora Fritza, Onsa Jabeura, Thanasija Kokkinakisa, Nicka Kyrgiosa, Caspera Ruuda, Mariu Sakkari i našu Australku Ajlu Tomljanovic tijekom prve polovice sezone 2022...

Očekivali kvalitetu, dobili loša izdanja

Onda, od ostalih koji su u "igri", tu su Aryna Sabalenka, Sloane Stephens, Iga Świątek, Frances Tiafoe i Stefanos Tsitsipas trebali bi dobiti tretman, prostor u Break Point kada će 2. dio biti premijerno prikazan ovog ljeta uoči Wimbledona i US Opena. Te će epizode pratiti posljednju polovicu sezone 2022.

Već 19. siječnja teniski fanatici počeli su primjećivati ​​da igrači prikazani u Break Point Part 1 nisu bili baš na razini takvog teniskog glamura u kojem smo prikazali, već suprotno od toga. Bili su neprepoznatljivi na Australian Openu 2023.

#NetflixCurse počelo je kružiti društvenim mrežama zajedno sa slikama odmetničke galerije zvijezda Break Pointa koje su po kratkom postupku prekrižene jedna po jedna. Implikacija? Ako ste teniska zvijezda koja je tijekom sezone 2022. odvojila vrijeme za sjajne intervjue za Netflixovu novu seriju, davili biste se na Australian Openu 2023.

#NetflixCurse nije stvarna - ili je?

Nakon prva dva kola ostala su samo dva igrača s Break Pointa: Maria Sakkari i spomenuti Felix Auger-Aliassime. Sakkari je ispao u trećem kolu od Kineza Zhu Lina, dok je Auger-Aliassime izdržao najduže. Prokletstvo ga je pogodilo tijekom vikenda u četvrtom kolu turnira...

Dakle, postoji li stvarno "Netflixovo prokletstvo"? Je li svaki tenisač koji se pojavio na Break Pointu osuđen na neuspjeh? Pa, Netflixov službeni voditelj Twittera iz Velike Britanije i Irske već se oglasio objavom "#NetflixCurse nije stvarna." Pratili su objavu emoji teniske loptice. Je li moguće, da li je posrijedi možda i samo da su producenti Break Pointa odabrali pogrešne igrače koje će pratiti i koji su, baš svi, kiksali u tako kratkom vremenskom periodu na turniru? Je li netko profiliran od strane Break Pointa preživio do sada na Australian Openu? To su pitanja koja su sada bitna u ovoj nevjerojatnog priči... Previše je tu slučajnosti...

Što je s pet tenisačica i tenisača, kombinirano, koji će tek biti predstavljeni u Break Pointu? One koje producenti čuvaju za Wimbledon/U.S. Otvorene epizode odustaju ovog ljeta? Pa, Sloane Stephens je eliminirana u prvoj rundi, Frances Tiafoe u trećoj rundi, a Iga Świątek stigla je do četvrtog kola. Dobre vijesti - I Aryna Sabalenka i Stefanos Tsitsipas stigli su do četvrtfinala. To znači da ih Netflixovo prokletstvo još nije srušilo. Naravno, to bi se moglo promijeniti u njihovom idućem meču.