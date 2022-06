Bivši najbolji tenisač na svijetu, Andy Murray, ove sezone se ne natječe na Roland Garrosu kako bi se posvetio pripremama za omiljeni mu Wimbledon. Škot je osvajao Wimbledon u dva navrata, 2013. i 2016. godine.

Murray je u karijeri imao velikih problema s ozljedama, zbog čega je i ispao iz samog vrha teniskog svijeta. U dva navrata je operirao kuk te je u jednom trenutku karijere bio van prvih 800 igrača na ATP ljestvici.

Danas je 67. igrač svijeta i ne misli stati. Zato se sada priprema na ATP challengeru u Surbitonu, a usput prati i događanja u Parizu.

Prati Roland Garros

"Ne znam je li ovo posljednja sezona Nadala ili nije. Čini mi se da izgleda fizički jako dobro, sjajno se drži tijekom turnira. Nadam se da će moći nastaviti još neko vrijeme. S Marinom sam pak odrastao u juniorima. Puno smo igrali zajedno. S 33 godine je po prvi put ušao u polufinale Roland Garrosa i igra sjajno. Od njih dvojice definitivno crpim inspiraciju", rekao je Murray.

Hrvatski tenisač Marin Čilić za plasman u finale drugog Grand Slam turnira sezone Roland Garrosa igrat će protiv Norvežanina Caspera Ruuda. Njihov meč drugi ne na rasporedu i igrat će se poslije obračuna Nadala i Zvereva, ne prije 17.30.

Ulaskom u polufinale Čilić je ostvario najveći uspjeh na Roland Garrosu. Do sada je dva puta stigao do četvrtfinala (2017, 2018), no oba puta je ispao. Prije pet godina izbacio ga je Švicarac Stan Wawrinka, a godinu dana kasnije Argentinac Juan Martin del Potro.

