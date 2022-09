Roger Federer odigrao je posljednji meč u karijeri. Odigrao ga je u paru s najvećim rivalom Rafaelom Nadalom te se oprostio porazom od Jacka Socka i Francesa Tiafoea 4:6, 7:6, 11:9 na Laver Cupu u Londonu.

Federer je tako završio veličanstvenu karijeru. Suzdržavao se dok je davao intervju na terenu, ali je pukao kad je spomenuo suprugu Miroslavu Vavrinec i briznuo u plač. Dok se na videozidu vrtio film njegove karijere, Federer nikako nije mogao suzdržavati suze, a kraj njega je suzu pustio čak i Nadal.

Nadal: 'Dio mog života je otišao pa je teško'

Nadal je emotivan bio i prilikom odgovaranja na novinarska pitanja. "Bila mi je čast biti dio povijesnog trenutka. Odlazi velik dio mog života. Uzbudljivo, nezaboravno, tužno. Puno je emocija, teško je to opisati. Na kraju svega dolazi novi početak, to je život. Sretan sam što je Roger, nakon mnogo teških trenutaka koje je prošao u posljednje vrijeme, sretan dočekao oproštaj na terenu. Zaslužio je, on je ikona, jedan od najvećih sportaša u povijesti", rekao je Nadal.

"Prilično sam osjetljiva osoba. Ne brinem se zbog plakanja, ono je ponekad dobro. Moraš pustiti emocije. Dio mog života je otišao pa je teško", izjavio je Nadal, koji će uskoro dobiti prvo dijete.

'Nisam dobro, moram razmisliti'

Komentirao je prijateljstvo s Federerom. "Bilo mi je važno jer sam znao koliko je njemu važno. Dugo smo imali blizak odnos. Frustrirajuće je kada si dugo ozlijeđen, njemu je to bio težak period s puno psihičkog napora", rekao je Nadal i potvrdio da više neće igrati na ovogodišnjem Laver Cupu.

"Nisam dobro, neću više igrati na Laver Cupu. Moram otići u sobu i razmisliti. Proživljavam unutarnji sukob. Vidjet ću kada prođu ovi uzbudljivi trenuci", rekao je Nadal, a onda su ga novinari pitali o njegovu umirovljenju.

"Ne znam, još nisam došao do toga. Bio sam blizu ove godine, neću lagati. Mislio sam da bi Roland Garros mogao biti moj zadnji turnir. Imao sam niz velikih nesreća, plus događaji u privatnom životu. Ali još ne želim razgovarati o mirovini. Osobni život je prioritet, želim da s njime sve bude u redu. Želim miran osobni i profesionalni život."