Na putu prema dolje: Nastavlja se pad Donne Vekić

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić nastavila je svoj uspon na WTA ljestvici skočivši za još osam mjesta, pa je sada 70. tenisačia svijeta.

Donna Vekić je pala za osam mjesta i trenutačno se nalazi na 79. mjestu.

Foto: Hu Yuanjia/imago Sportfotodienst/profimedia

Petra Marčinko i Petra Martić su nazadovale za po jednu stepenicu i sada drže 125. i 194. mjesto. Jana Fett je ispala iz TOP 200, sada je 202. tenisačica svijeta što je pad za tri mjesta.

Na vrhu isto

Vrh se nije promijenio, vodi Bjeloruskinja Arina Sabalenka ispred Poljakinje Ige Swiatek i Amerikanke Coco Gauff. Četvrta je Amerikanka Amanda Anisimova, dok se njezina sunarodnjakinja Jessica Pegula plasmanom u finale Wuhana probila sa šestog na peto mjesto, dok je Ruskinja Mira Andreeva sada šesta.

