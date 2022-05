Nikola Mektić i Mate Pavić nakon devet mjeseci čekanja osvojili su deseti zajednički trofej i obranili naslov pobjednika ATP Masters 1000 turnira u Rimu, gdje su u nedjeljnom finalu svladali Amerikanca Johna Isnera i Argentinca Diega Schwartzmana sa 6-2, 6-7 (6), 12-10 spasivši meč-loptu u odlučujućem tie-breaku.

Bilo je to treće finale za zagrebačko-splitsku kombinaciju u 2022., koje se pokazalo sretnim nakon poraza u mečevima za naslov na turnirima u Dubaiju i Beogradu.

Mektić i Pavić su projurili prvim setom iskoristivši obje prilike za oduzimanje servisa. U drugom setu su oba para sigurno držala servise do 11. gema, kad je hrvatska kombinacija došla do prilike za 'break', ali je ona ostala neiskorištena, baš kao i set-lopta za američko-argentinski par u sljedećem gemu.

U tie-breaku su Mektić i Pavić poveli sa 5-2, ali su se Isner i Schwartzman vratiti do 5-5. Kod 6-5 su Mektić i Pavić imali meč-loptu, ali je Argentinac bio neprobojan u izmjeni. Na 6-6 je spojio još dva sjajna poena, jedan pasing i jedan retern na Mektićev servis, te tako odveo meč do odlučujućeg, produženog tie-breaka.

U njemu se igralo na refule, a prvi su do meč-lopte, kod 9-8, došli Mektić i Pavić. No, Isner je odgovorio asom, nakon čega je uslijedio još jedan poen za američko-argentinsku kombinaciju koji joj je donio meč-loptu. Schwartzman je na Mektićev drugi servis potegnuo forhend retern, ali je promašio teren za nekoliko centimetara za 10-10. Nikola je za treću meč-loptu odservirao as, a potom su olimpijski i wimbledonski pobjednici dočekali pogrešku Johna Isnera u izmjeni za konačno slavlje i veliko olakšanje.

U 15. zajedničkom finalu Mektić i Pavić su se konačno ponovno vratili u krug pobjednika, baš uoči Roland Garrosa na kojem prošle godine nisu mogli nastupiti zbog pozitivnog rezultata na testiranju na koronavirus.

ATP Rim, parovi - finale

NIKOLA MEKTIĆ / MATE PAVIĆ (HRV/3) - John Isner / Diego Schwartzman (SAD-ARG) 6-2, 6-7 (6), 12-10