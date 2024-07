Španjolski tenisač Carlos Alcaraz i Rus Danil Medvjedev polufinalisti su grand slam turnira na travi Wimbledona.

Daniil Medvedev, peti igrač svijeta, pobijedio je prvog igrača svijeta Talijana Jannika Sinnera s 6-7 (7/9), 6-4, 7-6 (7/4), 2-6, 6-3 i tako se kvalificirao drugu godinu zaredom u polufinale Wimbledona, dok je Alcaraz nakon četiri seta svladao Amerikanca Tommya Paula s 5-7, 6-4, 6-2, 6-2.

Talijan je dobio prvi set, Medjdev uzvratio, a Sinner je doživio fizički slom na početku trećeg seta, kada je odjednom djelovao izrazito slabo. Iako se Sinner uspio boriti do kraja i odveo meč u peti set, Rus se na kraju osvetio za finale Australian Opena u siječnju, gdje je Sinner slavio u pet setova.

"Znao sam da ako želiš pobijediti Jannika, moraš pobijediti u vrlo teškom meču. On više nije tip kojeg si lako pobijedio, čak i ako sam u to povjerovao na trenutak kad se osjećao loše. Ali znao sam da će se oporaviti i igrati bolje, tako da sam sretan što sam uspio ostati na visokoj razini. Ovo je prva godina da sam dobio dva meča na središnjem terenu, to je već rekord", komentirao je Medvjedev.

Sinner je ostao na nizu od pet uzastopnih pobjeda protiv Medvjedeva, no upravo će se 28-godišnji Rus u petak sučeliti s braniteljem naslova Carlosom Alcarazom.

Španjolac je izgubio prvi set protiv 13. nositelja Paula, ali je u preostala tri pokazao raskoš talenta, sedam puta oduzimao servis protivniku i prošao u polufinale. Alcaraz je i lani u polufinalu igrao s Medvjedevim, da bi u finalu nadigrao Đokovića.

