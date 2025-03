Najbolji svjetski igrač parova nastavlja svoj put u Miamiju u paru s Arevalom

Hrvatski tenisač Mate Pavić se sa Salvadorcem Marcelom Arevalom plasirao u četvrtfinale parova na ATP "masters 1000" turniru u Miamiju, oni su u susretu 2. kola svladali Australce Matthewa Ebdena i Johna Peersa sa 6-4, 3-6, 10-7.

Prvi par svijeta tako je ostao u igri za osvajanje "sunshine doublea" s obzirom da je prošlog tjedna osvojio Indian Wells.

Do prvoga seta Pavić i Arevalo stigli su "breakom" u sedmoj igri kada su osvojili odlučujući poen na servis suparnika. Bio je to drugi odlučujući poen koji se igrao u meču, a oba su dobili Hrvat i Salvadorac, Pavić je pogodio as kod izjednačenja u četvrtoj igri.

Foto: PROFIMEDIA

Ebden i Peers su bili bolji na svom početnom udarcu u drugom setu te se Pavić i Arevalo nisu niti približili novom "breaku" dok je Pavić posustao na svom servisu u osmom gemu pa je dvoboj poravnat, a pobjednika je odlučivao odlučujući produženi "tie-break".

Kada je Arevalo s dva promašena prva servisa u nizu izgubio dva vezana poena na svom servisu Ebden i Peers su poveli sa 6-5 uz dva servisa, ali onda je Arevalo uzvratio sjajnim retern-winnerom da bi Ebden promašio zicer na mreži pa je prednost opet otišla na stranu prvih nositelja koji ju potom više nisu ispuštali.

Pavić i Arevalo će u četvrtfinalu igrati protiv Argentinaca Maxima Gonzaleza i Andersa Moltenija.

