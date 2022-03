Srpski tenisač Novak Đoković prekinuo je u ovog utorka suradnju sa Slovakom Marjanom Vajdom, trenerom koji je bio uz njega posljednjih 15 godina.

"Bio je uz mene tijekom najvažnijih i nezaboravnih trenutaka u mojoj karijeri. Zajedno smo postigli neke nevjerojatne stvari i veoma sam zahvalan na njegovom prijateljstvu i posvećenosti tijekom proteklih 15 godina. Iako napušta moj trenerski tim on će uvijek biti dio moje obitelji i ne mogu mu dovoljno zahvaliti na svemu što je za mene napravio", priopćio je Đoković na službenoj stranci, a oglasio se i sam Vajda.

"Tijekom rada s Novakom imao sam sreću gledati ga kako se oblikuje u igrača kakav je danas. Pamtit ću našu suradnju s ogromnim ponosom i jako sam zahvalan na uspjehu koji smo ostvarili. Ostajem Novakova najveća podrška na terenu i izvan njega i veselim se novim izazovima", poručio je Vajda z njihovom zajedničkom priopćenju. U intervjuu za slovački Actuality detaljnije je progovorio o razlozima rastanka.

Problemi počeli u Tokiju

"Bilo je to nekoliko mjeseci poslije Olimpijskih igara u Tokiju. Poslije tri Grand Slam titule u sezoni, nije sve išlo po planu od srpnja, a kulminiralo je u New Yorku, gdje mu je nešto nedostajalo da napravi finalni korak. Tada je ostao bez snage u finalu, jer ju je izgubio na Olimpijskim igrama. Ja nisam bio za to da nastupi u Tokiju, nije bilo puno vremena, malo i za pripremu…", počeo je Vajda.

"Neuspjeh iz Tokija ga je iscrpio i mentalno i fizički. Razumio sam njegov cilj, želio je osvojiti medalju za Srbiju. Tu je doživio neuspjeh i to se prenijelo na New York", dodao je i nastavio.

"Zbog njegovog stanja kao nekog tko se nije cijepio igrat će na ograničenom broju turnira. Igrat će gdje mu je dozvoljeno, a već ima snažan tim s Goranom Ivaniševićem kao glavnim trenerom. Poslije razmatranja svih tih okolnosti, dogovorili smo se da sporazumno prekinemo našu suradnju", izjavio je Slovak.

"Kao što smo rekli u zajedničkom priopćenju, ostat ću Đokovićev najveći navijač. Navijat ću za njega i nadati se da će se svijet vratiti nekim normalnijim vremenima"; završio je.