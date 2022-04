Hrvatski tenisač Marin Čilić svoj je nastup na ATP turniru u Estorilu okončao već nakon prvog dvoboja, njega je u susretu 2. kola svladao Argentinac Sebastian Baez sa 1-6, 6-1, 6-4 nakon sat i 50 minuta igre.

Čilić, koji je bio postavljen za trećeg nositelja u Estorilu, odlično je započeo dvoboj te je za samo 24 minute dobio prvi set sa 6-1. Osvojio je svih 14 poena kada bi ubacio prvi servis do ke snažnim udarcima s osnovne linije uništavao Argentinca na njegovom početnom udrcu. No, u drugom setu dogodio se veliki pad, Čilić je počeo griješiti, Baez je počeo "čitati" njegove udarce te za 27 minuta stigao do 6-1 i poravnanja.

Treći je set donio ravnopravnu igru i trajao je više no prva dva zajedno. Čilić je kod rezultata 1-1 uspio spasiti tri "break-lopte", no kod 4-4 je u još jednom podužem gemu na svom servisu pokleknuo. Nakon što je svaki igrač propustio dvije lopte za osvajanje gema, Baez je iskoristio svoju treću "break-loptu" u tom gemu nakon duže izmjene da bi potom prilikom servisa za meč ostavio Čilića bez osvojenog poena.