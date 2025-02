Čilić na povratničkom turniru igrao s trećim tenisačem svijeta, dobro se držao

Hrvatski tenisač Marin Čilić poražen je u susretu prvog kola ATP turnira u Dohi od prvog nositelja i trećeg tenisača svijeta Španjolca Carlosa Alcaraza sa 4-6, 4-6.

Hrvatski tenisač nije imao sreće sa ždrijebom u Dohi. Odmah u prvom kolu morao je odmjeriti snage s prvim nositeljem i trećim tenisačem svijeta.

Čilić, koji je u glavni ždrijeb ušao sa zaštićenim renkingom, pružio je dobar otpor 21-godišnjem Španjolcu. Međutim, nakon sat i 40 minuta igre morao je potpisati predaju.

Krenulo je loše za Marina. Alcaraz je već u prvom gemu napravio break. Čilić je uzvratio izjednačivši na 1-1, no u sedmoj igri Alcaraz dolazi do nove prednosti. Čilić je u tom gemu spasio četiri break lopte, ali ne i petu. Do kraja seta Alcaraz je mirno obranio svoje servise za vodstvo 6-4 nakon 56 minuta igre.

U drugom setu ključnim se pokazao deveti gem u kojem je Španjolac napravio break, a potom odservirao za drugi set i meč.

Bio je to njihov peti međusobni susret i četvrta uzastopna pobjeda mladog Španjolca. Marin je dobio tek njihov prvi ogled 2021. u Estorilu.

Španjolac trenutačno ove godine ima skor 10-1. Sezonu je otvorio porazom od Novaka Đokovića u četvrtfinalu Australian Opena, a prije tjedan dana je osvojio Rotterdam.

Čiliću je ovo bio prvi meč od turnira u Beogradu u studenom prošle godine gdje je dogurao do osmine finala.

