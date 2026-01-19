Najbolje rangirani Hrvat bez problema do drugog kola Australian Opena: Prižmić čeka svoj susret

Hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u ponedjeljak u drugo kolo prvog Grand Slam turnira sezone, Australian Opena, uvjerljivom pobjedom nad Nijemcem Danielom Altmaierom (ATP-44.), rezultatom 6-0, 6-0, 7-6(3), nakon dvostruko sati igre.

Bivši finalist ovog turnira iz 2018. godine otvorio je meč u pravom stilu, osvojio je prvih 12 gemova, podvig koji je u povijesti glavnog ždrijeba Grand Slamova uspio tek petorici igrača, a posljednji takav rezultat zabilježio je Sergi Bruguera na Roland Garrosu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Treći set donio je manju dramu: Čilić je spasio break loptu na početku, ali Altmaier je uspješno proigrao. Nijemac je u trećem setu zadržao sve svoje servise, no Čilić je na kraju osigurao pobjedu tie-breakom, potvrdivši svoju potpunu kontrolu nad susretom.

Statistički, meč je bio impresivan za hrvatskog tenisača: 20 aseva, čak 48 winnersa, šest puta oduzet servis suparniku i niti jedan izgubljeni servis na njegovoj strani. Ovo je bio njihov prvi međusobni ogled, a Čilić je u potpunosti demonstrirao iskustvo i mirnoću u ključnim trenucima.

U trećem kolu, Marin će se suočiti s pobjednikom susreta između Kanađanina Denisa Shapovalova (ATP-23.) i Kineza Bu Yuanchaoketea (ATP-120.), što će zasigurno biti novi izazov na putu prema daljnjim fazama turnira.

Na najnovijoj ATP ljestvici, objavljenoj u ponedjeljak, Čilić ostaje na 70. mjestu, dok su svoje pozicije zadržali i Borna Ćorić (123.), Dino Prižmić (127.) i Luka Mikrut (167.). Matej Dodig je pao dva mjesta i sada je 235.

Na vrhu ljestvice također nema promjena: Španjolac Carlos Alcaraz drži prvo mjesto, slijedi Talijan Jannik Sinner, a treći je Nijemac Alexander Zverev.

POGLEDAJTE VIDEO: Srbija šokirala Njemačku koja je sama sebi pucala u nogu