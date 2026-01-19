FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
bravo marine /

Najbolje rangirani Hrvat bez problema do drugog kola Australian Opena: Prižmić čeka svoj susret

Najbolje rangirani Hrvat bez problema do drugog kola Australian Opena: Prižmić čeka svoj susret
×
Foto: Sipa Usa/ddp Usa/profimedia

Na najnovijoj ATP ljestvici, objavljenoj u ponedjeljak, Čilić ostaje na 70. mjestu, dok su svoje pozicije zadržali i ostali

19.1.2026.
11:42
Hina
Sipa Usa/ddp Usa/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u ponedjeljak u drugo kolo prvog Grand Slam turnira sezone, Australian Opena, uvjerljivom pobjedom nad Nijemcem Danielom Altmaierom (ATP-44.), rezultatom 6-0, 6-0, 7-6(3), nakon dvostruko sati igre.

Bivši finalist ovog turnira iz 2018. godine otvorio je meč u pravom stilu, osvojio je prvih 12 gemova, podvig koji je u povijesti glavnog ždrijeba Grand Slamova uspio tek petorici igrača, a posljednji takav rezultat zabilježio je Sergi Bruguera na Roland Garrosu.

Treći set donio je manju dramu: Čilić je spasio break loptu na početku, ali Altmaier je uspješno proigrao. Nijemac je u trećem setu zadržao sve svoje servise, no Čilić je na kraju osigurao pobjedu tie-breakom, potvrdivši svoju potpunu kontrolu nad susretom.

Statistički, meč je bio impresivan za hrvatskog tenisača: 20 aseva, čak 48 winnersa, šest puta oduzet servis suparniku i niti jedan izgubljeni servis na njegovoj strani. Ovo je bio njihov prvi međusobni ogled, a Čilić je u potpunosti demonstrirao iskustvo i mirnoću u ključnim trenucima.

U trećem kolu, Marin će se suočiti s pobjednikom susreta između Kanađanina Denisa Shapovalova (ATP-23.) i Kineza Bu Yuanchaoketea (ATP-120.), što će zasigurno biti novi izazov na putu prema daljnjim fazama turnira.

Na najnovijoj ATP ljestvici, objavljenoj u ponedjeljak, Čilić ostaje na 70. mjestu, dok su svoje pozicije zadržali i Borna Ćorić (123.), Dino Prižmić (127.) i Luka Mikrut (167.). Matej Dodig je pao dva mjesta i sada je 235.

Na vrhu ljestvice također nema promjena: Španjolac Carlos Alcaraz drži prvo mjesto, slijedi Talijan Jannik Sinner, a treći je Nijemac Alexander Zverev.

POGLEDAJTE VIDEO: Srbija šokirala Njemačku koja je sama sebi pucala u nogu

Grand SlamAustralian OpenDino PrižmićMarin čilić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
bravo marine /
Najbolje rangirani Hrvat bez problema do drugog kola Australian Opena: Prižmić čeka svoj susret