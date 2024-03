Novak Đoković se našao na meti velikih kritika legendarnog američkog tenisača Andyja Roddicka zbog svog ponašanja u meču protiv Luce Nardija, 123. igrača svijeta, na Indian Wellsu.

Đoković je, podsjetimo, šokantno izgubio taj meč od Nardija s 4:6, 6:3, 3:6, a jedan poen u njemu je privukao puno pažnje. U njemu je Nardi prekinuo igru ​​nakon Đokovićevog servisa, što je zbunilo Srbina koji je preknuo igru i počeo se prepirati sa sucem.

"Bio je to potez očajnika. Ne vidim zašto bi Novak bio toliko očajan protiv 123. na svijetu. Pod jedan, momak nije prestajao igrati. Gle, nije stao. Imate 27 isječaka Đokovića gdje, i ja to stvarno mrzim, on vraća sat 13 godina unatrag i očekuje da zapamtimo jedan poen, a kao da nema znaka da je Novak stao, ali zapravo on staje više nego Nardi u tom trenutku. Nardi nije stao s igrom. Čak i ako vaš protivnik stane, to ne znači da morate i vi. upravo suprotno! Ako oni stanu, ti nastaviš, osvajaš bod", istaknuo je Roddick pa poručio:

"Kao da si odabrao - pod jedan, biti u krivu o onome što netko drugi radi. Onda doneseš pogrešnu odluku oko nastavka poena, onda se požališ sucu i kasnije to spomeneš mlađem igraču, koji je u tom rukovanju doživio najveći trenutak u karijeri."

