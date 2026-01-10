FREEMAIL
WTA Brisbane /

Legendarna Sabalenka u 41. finalu ide po 22. naslov u karijeri

Legendarna Sabalenka u 41. finalu ide po 22. naslov u karijeri
Foto: Yaroslav Sabitov/yes Market Media/alamy/profimedia

Kostjuk, s druge strane, će četvrti put igrati u finalu, a do sada je pobijedila samo jednom, i to u Austinu u ožujku 2023.

10.1.2026.
8:25
Hina
Yaroslav Sabitov/yes Market Media/alamy/profimedia
Prva tenisačica svijeta Bjeloruskinja Arina Sabalenka i Ukrajinka Marta Kostjuk (WTA-26.) igrat će u finalu teniskog turnira u Brisbaneu. 

Prva tenisačica svijeta je u subotu u polufinalu sa 6-3, 6-4 pobijedila Čehinju Karolinu Muchovu (WTA-20.) i u nedjelju će u 41. finalu u karijeri pokušati osvojiti svoj 22. naslov. Suparnica u finalu će joj biti Ukrajinka Marta Kostjuk (WTA-26.) koja nije dala nikakve šanse šestoj tenisačici svijeta Amerikanki Jessici Peguli, pobijedivši je sa 6-0, 6-3 za 55 minuta. 

"Ona mi je (u prošlosti) nekoliko puta stvarala probleme. Stoga sam sretna što sam danas (u subotu) bila fokusirana od početka i što sam uspjela igrati tako dobro da sam je stavila pod ogroman pritisak i pobijedila u dva seta", komentirala je Sabalenka koja će u Brisabenu pokušati osvojiti svoj treći naslov u četiri godine.

Kostjuk će četvrti put igrati u finalu, a do sada je pobijedila samo jednom, i to u Austinu u ožujku 2023. Zatim je dva puta izgubila 2024. (San Diego, Stuttgart).

Prvi Grand Slam turnir sezone Australian Open počinje za tjedan i igra se do 1. veljače. 

