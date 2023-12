Australski tenisač Nick Kyrgios koji trenutno zbog ozljede ne igra turnire u intervjuu za SkyNews otkrio je s čime se borio i koji period života mu je bio najteži.

Kyrgios se ozlijedio u listopadu prošle godine na Japan Openu, a iz tenisa se povukao ove godine nakon što nije sudjelovao na Australian Openu kako bi mogao ići na operaciju koljena.

Australski je tenisač još prošle veljače otkrio da je Australian Open 2020. godine bilo jedno od najmračniji razdoblja u njegovom životu.

"Osvojio sam turnire na profesionalnoj turneji, pio sam svaku večer, samoozljeđivao se, palio stvari na ruci, rezao se iz zabave. Postala je ovisnost o boli. Mrzio sam sebe. Mrzio sam se probuditi i biti Nick Kyrgios", rekao je.

Često se pitao što njegovi protivnici misle o njemu budući da ožiljke na rukama nije skrivao uvijek.

Imao je ljude oko sebe, ali jedna osoba mu je posebno pomogla. Teniska legenda Andy Murray uzeo ga je pod svoje, a jedan je dan primijetio i ožiljke na rukama.

"Vidio je to i rekao: 'Što ti je to na ruci?' Bilo je prilično loše u toj fazi. Andy mi je očito pokušavao dati savjet o tome. Ali ja sam u to vrijeme bio toliko zaglavljen da nisam slušao. Očito sam jako zahvalan. Puno mu zahvaljujem", rekao je australski sportaš.

Ovaj kontroverzni tenisač nikada nije imao problem pričati o mentalnom zdravlju, a u dokumentarcu Break Point rekao je kako smatra da služi drugima kao primjer.

"Iznutra se osjećam puno bolje. Pomogao sam toliko mnogo ljudi. Skoro da sam bio svjetionik za ljude koji se bore i kada se osjete da su preopterećeni i krenu prema piću, drogama i tome slično, otvore se i osjećaju se kao da se mogu poistovjetiti", objasnio je Kyrgios.

Snagu je pronašao u obitelji i ponosan je na sebe što je naučio nositi se s nekim stvarima s kojima prije nije mogao.

"To je prava razlika za moju karijeru. Stvarno sam ponosan… Sad znam važnost obitelji i koliko su me oni voljeni htjeli zaštititi kroz sve kritike kada se nisam mogao nositi s tim. Sada je razlika u danu i noći", zaključio je.

