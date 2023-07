Američka tenisačica Madison Keys (WTA - 18.) zaustavila je Miru Andrejevu (WTA - 102.)u osmini finala Wimbledona, svladavši ju s 3-6, 7-6 (4), 6-2, iako je 16-godišnja ruska kvalifikantica vodila sa 6-3, 4-1.

Keys je bila dovoljno mirna i strpljiva, dočekala je mali pad u igri suparnice, kad se Andrejeva približila plasmanu u četvrtfinale, a onda je iskoristila svoje veliko iskustvo te došla do preokreta.

Za 28-godišnju Amerikanku je ovo drugi plasman u četvrtfinale Wimbledona, a prvi nakon 2015. Turnir na travi u All England Clubu jedino je od četiri Grand Slam natjecanja na kojem Keys nije uspjela doći do polufinala. Bila je finalistica US Opena 2017. te polufinalistica godinu dana poslije, na Australian Openu je do polufinala stigla 2015. i 2022., a na pariškoj zemlji je bila u polufinalu 2018.

Keys je u Wimbledon stigla kao 18. tenisačica svijeta i s naslovom pobjednice na turniru u Eastbourenu, na kojem je slavila i 2014. Za plasman u svoje prvo polufinale u All England Clubu 28-godišnja Amerikanka će igrati protiv bolje iz dvoboja druge tenisačice svijeta Bjeloruskinje Arine Sabaljenke i Ruskinje Jekaterine Aleksandrove (WTA - 22.).