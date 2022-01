Bivši broj jedan svijeta i sedmerostruki osvajač Grand slama, John McEnroe, osvrnuo se na situaciju oko izbacivanja Novaka Đokovića iz Australije.

McEnroe je već pričao o sagi koja se odvijala u Australiji te je tada istaknuo da ne sumnja da će Novak iz svega izaći još jači.

"Sjećate se prije nekoliko godina kada je potpuno nestao s mape. Osvojio je četiri Grand slama zaredom i onda godinu i pol dana nije nikoga mogao pobijediti. Onda se vratio i bio bolji nego ikad", prisjećao se McEnroe.

'Jedna stvar sve otežava'

Amerikanac ističe da je odluka da se ne cijepi Đokoviću otežala nastavak karijere:

"On je sebi otežao time što se nije cijepio i to je zaista komplicirano s obzirom na to da mora braniti titule koje je osvajao. Ne znam je li on mislio da će moći ući u Australiju i natjecati se", čudi se McEnroe.

Smatra kako su neki Novakovi potezi bili nesmotreni, a nije siguran ni vjeruje li u Đokovićevu verziju priče:

"Još uvijek ne mogu shvatiti zašto bi se našao s novinarom ako je imao koronu, a da nije ništa rekao. Teško mi je povjerovati u to. Postoje neke stvari koje su nejasne, ali jedna stvar je jasna - ovo će biti težak udarac za njega. Sada postoji nesigurnost oko Roland Garrosa. Mora biti cijepiti da bi tamo igrao, ali što s dalje, što s Wimbledonom?", pita se.

Ni sam nije siguran što će biti dalje:

"Ovo je vrlo nesretna okolnost za čovjeka koji se toliko trudio da ga svi zavole. Znam da je teško da te vole i jasno mi je kako kad su navijači protiv tebe, ali duboko u sebi svi mi želimo da nas vole. Ovo će biti ludo, ne znam što će se sljedeće dogoditi", zaključuje.

