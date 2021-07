Ovo je vrijedilo svakog razočaranja, svake suze i svakog osmijeha", izjavio je Goran Ivanišević na konferenciji za medije održanoj nekoliko sati prije nego što će biti i službeno uvrštenu Međunarodnu tenisku kuću slavnih u Newportu.

Goran Ivanišević i Španjolka Conchita Martinez, dvoje wimbledonskih pobjednika, osvajači olimpijskih medalja i brojnih drugih naslova, koji su obilježili '90-te godine prošlog stoljeća u svijetu tenisa, morali su u Kuću slavnih biti uvršteni još prošle godine. No, kako to već biva s Goranom, moralo se dogoditi nešto nesvakidašnje. Svijetom se raširio koronavirus i svečanost je odgođena za godinu dana, spojena s "klasom 2021.".

Goran je navikao čekati. I na wimbledonski trofej je čekao devet godina od svog prvog finala, po putu izgubio još dva, da bi konačno dočekao trijumfalnu 2001. zbog koje je 2020. ušao u Kuću slavnih.

"Ne mislim da je bilo vrijedno izgubiti prva tri finala. Bilo bi najbolje da sam i u njima pobijedio. No, sve se vratilo. Kad sam trebao osvojiti, nisam to učinio, a osvojio sam ga kad nisam trebao ni igrati, ali sam imao sreće da sam dobio pozivnicu. Vrijedilo je čekati i ne odustati. Odustati je lako. Borio sam se, vjerovao sam i na kraju se isplatilo", rekao je Goran na naše pitanje je li vrijedilo izgubiti prva tri finala da bi dočekao onakav trijumf 2001.

Čudesna finala

Nažalost, nije mu se posložilo već prije te čudesne 2001. Do tada Ivanišević izgubio čak tri wimbledonska finala: 1992. u pet setova od Andrea Agassija, 1994. u tri seta od Petea Samprasa i novih pet setova protiv 'Pistol Petea' 1998. kad je imao dvije set-lopte za vodstvo od 2-0. Prisjetio se Goran i tog meča na svoj način.

"Sampras je bio poznat kao igrač s jednim od najjačih drugih servisa. Čekao sam snažan drugi servis, ali on se malo uplašio i odservirao je stvarno loše, što nisam očekivao. Odreternirao sam i da smo tada imali 'Oko sokolovo', tko zna što bi bilo, jer je lopta bila vrlo blizu crte. No, sutkinja je odlučila da je aut već i prije nego što sam udario loptu. Da sam poveo 2-0 nema šanse da bi se Pete vratio. Prvo, nije volio igrati protiv mene, nije volio igrati protiv ljevorukih. Otišli smo do petog seta, i dalje mislim da sam trebao pobijediti u tom meču, ali sam ipak nekako pronašao način da ga izgubim. Uništio mi je dobar dio života, ali opraštam mu. Bio je veliki prvak, imali smo odličnih mečeva i ponosan sam što smo igrali u isto vrijeme."

Osim Samprasa, Ivanišević je istaknuo još jednog suparnika i prijatelja važnog za njegov teniski razvoj - Borisa Beckera.

"Igrali smo 19 puta. Za mene je Boris jedan od najboljih igrača svih vremena. Imali smo neke sjajne mečeve, 1990. sam ga pobijedio u Roland Garrosu, a onda sam izgubio u Wimbledonu, a servirao sam za 2-0 u setovima. Puno sam od njega naučio, učinio me boljim tenisačem i sretan sam što sam mogao igrati u njegovo vrijeme. On je doista promijenio tenis, jer je bio među prvim velikim udaračima", rekao je, između ostalog, Ivanišević.