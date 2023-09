Najuspješniji tenisač svih vremena, 36-godišnji Srbin Novak Đoković, osvojio je svoj 24. Grand Slam naslov pobijedivši u finalu US Opena Rusa Danila Medvjedeva sa 6-3, 7-6 (5), 6-3 i tako se po broju pojedinačnih Grand Slam trofeja izjednačio s Australkom Margaret Court.

Đoković je u svom desetom finalu u New Yorku stigao do četvrtog trofeja (2011., 2015., 2018., 2023.) i postao najstariji pobjednik posljednjeg Grand Slam turnira u sezoni u Open eri (od 1969.), nadmašivši Australca Kena Rosewalla koji je 1970. osvojio naslov s 35 godina.

Srpski tenisač je tako na najbolji način obilježio povratak na vrh pojedinačne ATP ljestvice, s kojeg je izgurao Španjolca Carlosa Alcaraza.

Nakon novog Novakovog naslova oglasio se i njegov trener Goran Ivanišević.

"Ovo je jedan od najvećih uspjeha u sportu, ne samo u tenisu. On je pobjednik i motivira se Nadalom i Federerom. Ako mu kažete da ne može, on će vam dokazati da može, čak i kada je ozlijeđen i ne osjeća se dobro. Ne mogu reći da smo svi s Balkana takvi, ali on je najbolji i tako je kako je", započeo je Ivanišević pa dodao:

"O odlasku u mirovinu morate pitati Đokovića, ne mislim da će on stati. On misli da će igrati na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. Ne znam što je u njegovoj glavi, on 24 sata razmišlja o tome što bi mogao sve ostvariti. Kada osvoji 25. Grand Slam pitat će se zašto ne i 26. osvojiti? Uvijek gleda da je spreman, uvijek želi više i da sve bude perfektno."

"Ne šali se s brojevima, shvaća ih ozbiljno, ali nije lako se motivirati na malim turnirima. Kada je nervozan žuri, ali govorio sam mu da procesuira u glavi što se događa. Ipak, i on je ljudsko biće. Ne vjerujem da će nastupiti na turneji po Kini. Mora se odmoriti, igra Davis Cup i to mu je bitno."

