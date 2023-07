Iako je rekorder po broju osvojenih Grand Slamova i za mnoge najbolji tenisač ikada, Novak Đoković često je 'na meti' publike, ali on njima rijetko kada 'ostane dužan'.

Isto se ponovilo u 2. kolu Wimbledona kada je Đoković slavio protiv Jordana Thompsona s 3:0 u setovima. Tijekom cijelog meča dojam je bio da publika navija za Australca, a nakon pobjede Đoković se okrenuo prema publici i stavio prst na uho, kao da im poručuje da ih sada kada je pobijedio ne čuje.

Nakon meča rekao je da mu je takva publika 'gorivo', odnosno "što su oni gori, ja sam bolji".

Sada se na tu temu osvrnuo i njegov trener, osvajač Wimbledona 2001. godine, Goran Ivanišević. Bivši hrvatski tenisač smatra da Đoković ne dobiva dovoljno poštovanja koliko bi trebao dobivati osvajač 23 Grand Slam naslova.

"Ljudi osjećaju da se mogu više povezati s Rafom (Nadalom) i Rogerom (Federerom) jer su prvi ušli [u tenis], ali Novak je jedan od najboljih sportaša, i ne govorim samo o tenisu, nego jedan od najboljih sportaša svijeta. On još uvijek igra odlično i ono što je napravio za tenis i sport je nevjerojatno i to treba cijeniti više. Mislim, ljudi to ipak cijene, ali mislim da će više cijeniti kada prestane igrati tenis".

Britanski portal Express ga je pitao njegovo mišljenje u raspravi o najboljem tenisaču ikada.

"Za mene je Novak najveći u svemu, po rezultatima, po igri... Roger je možda igrao najatraktivniji tenis, ali svi su oni pomagali jedni drugima da postanu bolji igrači. Prvo je došao Roger, pa Rafa i Novak, rivalstvo između ove trojice je bilo nevjerojatno. Učinili su tenis boljim sportom i svi vole tenis. Ali morate odabrati nekoga, neki ljudi više vole Rogera ili Nadala… za mene je to Novak".

Za kraj je otkrio koliko je zapravo spreman fizički Đoković.

"Ne znam hoće li imati motivaciju igrati do 40. godine, ali može jer se brine o svom tijelu. Zdrav je, spreman je i može osvojiti i 26, 27 Grand Slamova", zaključio je Ivanišević.