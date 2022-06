Hrvatski tenisač Ivan Dodig plasirao se u polufinale parova na ATP turniru u Eastbourneu, on je s Amerikancem Austinom Krajicekom u četvrtfinalu sa 7-5, 6-2 nadigrao Francuze Nicolasa Mahuta i Edouarda Roger-Vasselina.

Ključnom za ishod meča pokazala se sekvenca od 5-5 u prvom setu do 3-0 za Dodiga i Krajiceka u drugom kada je hrvatsko-američka kombinacija osvojila pet gemova zaredom te osvojila prvu dionicu te stekla veliku prednost u drugoj. Kod rezultata 4-2 Francuzi su imali priliku za povratak u dvoboj jer se igrao odlučujući poen, no on je pripao Dodigu i Krajiceku za 5-2, da bi se sličan scenarij dogodio i u sljedećoj igri kada su opet Dodig i krajicek osvojili odlučujući poen za kraj susreta.

Dodig i Krajicek u odličnoj su formi u posljendjih mjesec dana, osvojili su turnir u lyonu, stigli do finala Roland Garrosa u kojem su ispustili i meč-loptu protiv Arevala i Rojera, dok su prošloga tjedna bili u polufinalu Hallea.

U polufinalu će Dodig i Krajicek igrati protiv boljih iz ogleda Kazahstanca Alekandra Nedovjesova i Pakistanca Aisam-Ul-Haqa Qureshija te Nizozemca Matwea Middlekoopa i Australca Lukea Savillea.

I prvi nositelji te branitelji naslova u Eastbourneu Nikola Mektić i Mate Pavić stigli su do četvrtfinala, a kasnije u srijedu oni će igrati protiv Amerikanca Maximea Cressyja i Francuza Uga Humberta.