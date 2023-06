Prva tenisačica svijeta Poljakinja Iga Swiatek obranila je naslov pobjednice Roland Garrosa svladavši u finalu Čehinju Karolinu Muchovu s 6-2, 5-7, 6-4 nakon dva sata i 50 minuta velike borbe.

Swiatek, 22-godišnja Poljakinja, već je bila pobjednica u Parizu 2020. i 2022.,te je osvojila svoj treći Garros, a ukupno četvrti Grand Slam naslov jer je osvojila i US Open 2022. Poljakinja je nakon 16 godina postala prva igračica koja je obranila naslov u Parizu nakon Belgijanke Justin Henin.

Muchova, 43. na WTA listi, igrala je svoje prvo finale na najvećim turnirima sa 26 godina.

Swiatek je dominirala početkom meča, vodila je s 6-2, 3-0 i očekivao se lagan posao i obrana naslova. No, Muchova je pronašla svoju igru, s kojom je do subote slavila u oba međusobna sraza sa Swiatek. U drugom setu je zaostatak od 0-3 pretvorila u dobitak od 7-5, a u trećem setu povela s 2-0, pa napravila "break" za 4-3, no Swiatek je dobila zadnja tri gema u meču i došla do pobjede.