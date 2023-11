Hrvatski tenisač Duje Ajduković nije uspio izboriti polufinale Challengera u Matsuyami, ali je zato dobio upozorenje zbog svog ponašanja.

Splićanin je u četvrtfinalu Challengera poražen od Danca Augusta Holmgrena. Za danskog je tenisača bilo 2:1 (7:5, 3:6, 7:6), ali ono što je Ajduković napravio nakon izgubljenog poena je bilo potpuno neočekivano.

Servirao je Ajduković, a zatim su krenule brze izmjene, no Danac je dominirao terenom te izigrao hrvatskog tenisača. Splićanin je nakon tog poena potpuno izgubio živce i poludio te ljutito bacio reket preko mreže, a potom je dobio i opomenu od suca.

No, uspio se vratiti u drugom setu. Dobio je Holmgrena 6:3, ali to nije bilo dovoljno izbori polufinale. U trećem, odlučujućem, setu Danac je do pobjede došao tie-breakom.

Ajduković je trenutno na 182. mjestu ATP liste, a najbolji rezultat bilo mu je 178. mjesto.

