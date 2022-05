Trenutno je u tijeku Roland Garros, čuveni Grand Slam turnir koji se igra na zemlji. Prvi favoriti za osvajanje su Novak Đoković i Rafael Nadal, kralj zemljanih površina.

A svjestan je toga i Goran Ivanišević, legendarni hrvatski tenisač i trener prvog reketa svijeta. Nadal godinama dominira u Francuskoj, a s tim se slaže i Ivanišević koji je u razgovoru za francuski L'Equipe otkrio tko je njegov favorit.

Mnogima je njegov izbor zvučao čudno, pogotovo kada se uzme u obzir da je Đokovićev trener nakon što je srpski as raskinuo suradnju s Marijanom Vajdom.

Samo je jedan odgovor

"Kada sam vidio ždrijeb, rekao sam da će Nadal doći do finala, što znači da će izbaciti Novaka s turnira. Za mene je samo jedan favorit Roland Garrosa, a to je Rafa Nadal. Čak i uz ozljedu stopala koju je imao u Rimu, on je favorit. Moje mišljenje će uvijek biti takvo", poručio je Ivanišević.

Mnogi ipak misle kako Ivanišević na taj način želi skinuti teret s leđa Novaka Đokovića, ali ne može mu se ništa uzeti za zlo s obzirom na dominaciju Španjolca na koju smo navikli kada je u pitanju francuski Grand Slam.

Nadal je u 13 navrata osvajao Roland Garros, što je rekord u teniskom svijetu, baš kao i njegovih 21 Grand Slam titula.

